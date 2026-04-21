Mestre prof taglia i capelli a due alunne Boldrin e Scalfi ORA! | chiediamo provvedimenti immediati

A Mestre, una docente ha tagliato i capelli a due alunne durante l'orario scolastico, suscitando reazioni di sdegno. Il partito ORA! ha commentato la vicenda chiedendo interventi immediati. La notizia ha attirato l’attenzione di altri esponenti politici, tra cui Boldrin e Scalfi, che hanno espresso solidarietà alle studentesse e hanno richiesto una revisione delle modalità di reclutamento e valutazione degli insegnanti.

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