Morto per un'ischemia dopo intervento al pancreas due anestesisti indagati per omicidio colposo a Padova

A Padova, due anestesisti sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito alla morte di un uomo di 76 anni avvenuta dopo un intervento al pancreas. Secondo le ricostruzioni, potrebbe aver contribuito un possibile errore nel posizionamento del catetere venoso centrale sul collo del paziente, che avrebbe provocato un'ischemia. L'indagine, ancora in corso, mira a chiarire le cause precise del decesso.

Due anestesisti a Padova sono indagati per la morte di un 76enne dopo un intervento al pancreas. Si ipotizza un errore nel posizionamento del catetere venoso centrale sul collo del paziente che avrebbe causato un'ischemia. Disposta l’autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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È morto il “re delle labbra” Jordan James Parke dopo un intervento: due arresti per omicidio colposo. La vittima ha speso oltre 150mila dollari in chirurgia plasticaJordan James Parke, il 34enne noto sui social come “il re delle labbra”, è stato trovato privo di sensi a Londra e dichiarato morto.