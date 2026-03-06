Due sorelle stuprate per anni dal patrigno | Quell?uomo ci ha rovinato la vita io ho anche tentato il suicidio
Due sorelle hanno raccontato di essere state vittime di abusi ripetuti da parte del patrigno per diversi anni. Una di loro ha riferito di aver tentato il suicidio a causa delle azioni dell’uomo e degli effetti che queste hanno avuto sulla propria vita e su quella della sorella. Le due giovani hanno condiviso le loro esperienze durante un procedimento legale in corso.
TREVISO - «Quell’uomo ha rovinato la vita a me e a mia sorella. È un manipolatore. Ho anche tentato il suicidio per quello che mi ha fatto e per quello che ha fatto a mia sorella». Poche parole per sintetizzare quello che due ragazze di 24 e 21 anni hanno raccontato in quasi tre ore di testimonianza in aula, protette da un paravento per non guardare in faccia quello che per anni è stato il loro incubo. Quell’uomo che invece di far loro da padre (o meglio patrigno, ndr) si è trasformato in tutt’altro. Soprattutto per la sorella maggiore, per quasi due anni costretta a subire rapporti sessuali completi da quando ne aveva appena 13. Sotto accusa, difeso dagli avvocati Remo Pannain e Simona Carolo, è un 65enne che all’epoca dei fatti contestati ne aveva una decina di meno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
