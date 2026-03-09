A marzo ripartono i camper dell’Asl Avellino con il programma “Salute in movimento”. Le prime tre tappe si svolgeranno in diverse località della provincia, offrendo servizi di prevenzione e controlli gratuiti alla popolazione. La campagna, rivolta a tutti i cittadini, mira a facilitare l’accesso ai test e alle consulenze sanitarie nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “ Salute in movime nto”. Screening oncologici e dell’epatite C gratuiti per i cittadini attravers o i camper della salute, le unità mobili dell’ Asl Avellino che attraverseranno l’Irpinia grazie alla sinergia con i tanti Comuni dell a provincia che aderi scono all’iniziativa. Tre le tappe in programma a marzo: – Sabato 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Monteforte Irpino, ne i Giardini di Pal azzo Loffredo nei pressi della C asa Comunale – Sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ad Altavilla Irpina, in Largo Angelo Caruso, nell’area adiacente il Distretto sanitario – Sabato 28 marzo dalle ore 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Salute in movimento”: tornano i camper dell’Asl Avellino

