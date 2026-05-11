Salute e tabacco | Várhelyi sotto il fuoco dell’Europarlamento
L’Europarlamento ha sollevato critiche nei confronti del commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, coinvolgendo anche questioni legate alla tassazione sui prodotti del tabacco. Recentemente, si sono svolte discussioni su come la vittoria di un nuovo leader politico possa influenzare il lavoro del commissario. Gli eurodeputati hanno anche espresso opposizione a una proposta di tassazione uniforme sui prodotti del tabacco presentata dalla Commissione europea.
? Punti chiave Come influenzerà la vittoria di Péter Magyar il mandato di Várhelyi?. Perché gli eurodeputati contestano la tassazione uniforme sui prodotti del tabacco?. Quanto denaro verrà effettivamente stanziato per la sanità nel nuovo bilancio?. Chi spingerà l'Europa verso un modello di riduzione del fumo?.? In Breve Catarina Martins e Jessica Polfjärd contestano la gestione del bilancio e della normativa tabacco.. Proposta Commissione prevede 121,1 miliardi di euro per salute e coesione 2028-2034.. Piano EU4Health dispone di una dotazione iniziale di 5,3 miliardi di euro.. Péter Magyar punta a sostituire i vertici ungheresi legati a Viktor Orbán.🔗 Leggi su Ameve.eu
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