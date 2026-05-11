Salute e tabacco | Várhelyi sotto il fuoco dell’Europarlamento

L’Europarlamento ha sollevato critiche nei confronti del commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, coinvolgendo anche questioni legate alla tassazione sui prodotti del tabacco. Recentemente, si sono svolte discussioni su come la vittoria di un nuovo leader politico possa influenzare il lavoro del commissario. Gli eurodeputati hanno anche espresso opposizione a una proposta di tassazione uniforme sui prodotti del tabacco presentata dalla Commissione europea.

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