Coldiretti un milione di firme per trasparenza e salute consegnate al commissario Varhelyi

Un milione di firme raccolte da Coldiretti e 2034 delibere tra Regioni, Province, Anci e Comuni italiani sono state consegnate al Commissario Ue per la Salute, Olivér Várhelyi. La petizione chiede l’implementazione dell’etichettatura d’origine obbligatoria sui prodotti alimentari in commercio. La consegna si è svolta nelle scorse ore, coinvolgendo rappresentanti di diverse amministrazioni locali e cittadini.

Un milione di firme di cittadini e 2034 delibere tra Regioni, Province, Anci e Comuni italiani sono state consegnate da Coldiretti nelle mani del Commissario Ue per la Salute Olivér Várhelyi, per tutelare trasparenza e salute con l’etichettatura d’origine obbligatoria sui cibi in commercio in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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