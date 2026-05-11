Salute delle api se ne parla ai Georgofili

Il 13 maggio, a partire dalle 9.30, l'Accademia dei Georgofili a Firenze ospiterà una giornata di studio dedicata alla salute e alla difesa delle api. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e si concentrerà su questioni legate alla tutela delle api e alle problematiche che le riguardano. L'iniziativa si svolgerà nella sede dell'Accademia.

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