Salute delle api se ne parla ai Georgofili
Il 13 maggio, a partire dalle 9.30, l'Accademia dei Georgofili a Firenze ospiterà una giornata di studio dedicata alla salute e alla difesa delle api. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e si concentrerà su questioni legate alla tutela delle api e alle problematiche che le riguardano. L'iniziativa si svolgerà nella sede dell'Accademia.
Firenze, 11 maggio 2026 – Il 13 maggio, dalle ore 9.30, l' Accademia dei Georgofili ospiterà una giornata di studio sul tema 'Salute e difesa delle api', organizzata in collaborazione con l'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia. Le api mellifere sono un'icona universalmente riconosciuta di laboriosità, cooperazione, biodiversità e sostenibilità ambientale. Simboli religiosi e culturali di primo piano, oltre a fornire importanti prodotti alimentari, cosmetici e curativi, quali miele, polline, pappa reale, cera, propoli e veleno, le api mellifere insieme a migliaia di specie di api selvatiche e altri insetti, concorrono all’impollinazione di ben tre quarti delle colture agrarie rilevanti per l’alimentazione umana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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