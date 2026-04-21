Sport e marketing delle imprese se ne parla alla Facoltà di economia con l' arbitro Juan Luca Sacchi

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 8,30 presso l’Aula A1 della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università politecnica delle Marche si terrà un seminario intitolato “Il ruolo dello sport”. L’evento vedrà come relatore Juan Luca Sacchi, arbitro di Serie A di calcio e esperto di formazione aziendale. La discussione si concentrerà sul rapporto tra sport e marketing delle imprese, senza coinvolgere nomi specifici di aziende o enti.

ANCONA – Domani mattina, mercoledì 22 aprile, alle 8,30 nell’Aula A1 della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università politecnica delle Marche, l’arbitro di Serie A di calcio ed esperto di formazione aziendale Juan Luca Sacchi salirà in cattedra come relatore del seminario “Il ruolo dello sport.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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