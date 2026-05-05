Fallimento Revisud | Dopo oltre due anni i lavoratori ancora senza Tfr

Dopo più di due anni dalla dichiarazione di fallimento, i lavoratori di una società di revisione contabile continuano a non aver ricevuto notizie dai liquidatori giudiziali riguardo al pagamento della loro quota di trattamento di fine rapporto. Questi dipendenti si erano dimessi prima che la società fallisse e ora attendono ancora chiarimenti sulla restituzione delle somme dovute, senza aver ancora ottenuto risposte ufficiali dall’ente previdenziale incaricato.

BRINDISI - I lavoratori che si sono dimessi dalla Revisud prima della dichiarazione di fallimento non hanno ancora avuto notizia dai liquidatori giudiziali della Revisud per il pagamento della loro quota di Tfr del Fondo di Tesoreria da parte di Inps. A dichiararlo è Cosimo Quaranta, per il Cobas.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Lavoratori senza stipendio e TFR: cosa fare per recuperare quanto spettaTra aziende che chiudono e stipendi bloccati, l’avvocato Alfonso Savino spiega come tutelare salario e TFR: dalla messa in mora al Fondo di Garanzia...

Leggi anche: Cooperativa liquidata 6 anni fa, lavoratrici ancora in attesa del TFR