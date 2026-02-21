San Cataldo 5 anni di attesa | strade senza nome quartiere nel caos

A San Cataldo, dopo cinque anni di attesa, molte strade rimangono senza nomi e i residenti vivono nel caos. La mancanza di interventi concreti ha aggravato il disagio, lasciando il quartiere in uno stato di abbandono. La politica locale viene criticata per l’assenza di azioni rapide e decisive. Intanto, un comitato di quartiere denuncia di non essere stato ascoltato dalle autorità. La situazione resta irrisolta da tempo.

San Cataldo, la politica locale sotto accusa: tra inerzia amministrativa e un comitato di quartiere nel mirino. San Cataldo è al centro di un acceso confronto politico e amministrativo. Il consigliere comunale Giampiero Modaffari ha espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione locale e del presidente del comitato di quartiere, Andrea Nicosia, accusandoli di inazione e di una gestione inadeguata delle problematiche dei cittadini. La polemica nasce da una serie di ritardi e inadempienze riguardanti interventi di manutenzione e miglioramento del quartiere. Le accuse del consigliere Modaffari: cinque anni di promesse non mantenute.🔗 Leggi su Ameve.eu

San Cataldo. Nicosia (Comitato quartiere Bigini) replica al consigliere ModaffariIl Comitato quartiere Bigini di Nicosia risponde alle dichiarazioni dell’ex sindaco Modaffari, che aveva criticato la presenza della rete del gas nel quartiere.

Maltempo a Lecce: esonda l'Idume a Torre Chianca e il mare invade le strade a San CataldoIl maltempo innesca l’esondazione dell’Idume a Torre Chianca e il mare invade le strade a San Cataldo, causando danni alle abitazioni e alle attività locali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.