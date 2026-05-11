Un candidato sindaco di Salerno ha diffuso una nota stampa in cui si riferisce al bilancio comunale, descrivendolo come un argomento poco conosciuto. La comunicazione ha una durata stimata di circa tre minuti e viene pubblicata senza commenti aggiuntivi. La nota è stata trasmessa tramite i canali ufficiali del candidato.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del candidato sindaco a Salerno, Armando Zambrano. Un articolo pubblicato sotto il titolo “il sangue e le rape” sottolinea, a sufficienza, le correnti difficoltà di quadratura del Bilancio Comunale. Le documentate riflessioni presenti nel commento sviliscono, contrastandole, tutte le promesse fantastiche relative alle milionarie opere future e agli investimenti da portare a termine. In sostanza, la Città sembra camminare nel suo mare avendo al collo un macigno in grado di trascinarla a fondo in ogni momento. Di questo, ovviamente, nessuno parla, trattandosi di un argomento indigesto che esprime una verità da troppo tempo negata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, Zambrano: “Il bilancio, questo sconosciuto”

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