Salerno Azione e Liberaldemocratici | il patto per Zambrano

A Salerno, i partiti Azione e Liberaldemocratici hanno siglato un accordo per sostenere il candidato Zambrano alle prossime elezioni comunali. La coalizione ha annunciato che, in caso di vittoria, si impegnerà a modificare le modalità di gestione delle tasse all’interno del Comune. Sono stati presentati anche alcuni tecnici che supporteranno il progetto, senza specificare i loro nomi o ruoli.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle tasse a Salerno con questa coalizione?. Chi sono i tecnici che sosterranno il progetto di Zambrano?. Perché questo patto punta a rompere le vecchie logiche di potere?. Cosa porterà concretamente la lista Oltre ai quartieri della città?.? In Breve Voto amministrativo previsto per domenica 24 e lunedì 25 maggio.. Lista elettorale denominata Oltre in Azione con Zambrano Sindaco.. Coalizione formata da Azione, Partito Liberaldemocratico e civica Oltre.. Campagna elettorale focalizzata sui quartieri di Salerno per intercettare i contribuenti.. Azione e il Partito Liberaldemocratico uniscono le forze per sostenere la candidatura di Zambrano a Salerno in vista del voto amministrativo di domenica 24 e lunedì 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Azione e Liberaldemocratici: il patto per Zambrano Notizie correlate Azione Salerno: massimo sostegno ad Armando ZambranoAzione Salerno conferma il proprio pieno sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e... Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in "Oltre-Azione", "Forza Salerno" prende formaLa corsa a sindaco dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano entra nel vivo con la definizione, ormai quasi ultimata della...