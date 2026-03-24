Elezioni a Salerno Zambrano è il candidato sindaco di centristi e civici

In vista delle prossime elezioni comunali a Salerno, è stato annunciato il candidato sindaco sostenuto da una coalizione di partiti centristi e civici. Durante le settimane di consultazioni, si è riscontrata una diffusa richiesta di cambiamento e di nuove proposte per la gestione della città. Le elezioni sono state anticipate di circa un anno e mezzo rispetto alla data prevista.

Lunedì 23 marzo gli organismi firmatari gli hanno chiesto di offrire disponibilità a un impegno diretto e hanno assicurato sostegno e accompagnamento al percorso di candidato Sindaco di Salerno In queste settimane di impegno e consultazione abbiamo registrato diffusamente la volontà di cambiamento, l’esigenza di sperimentare nuove ipotesi progettuali e programmatiche per il governo della Città e per i Cittadini di Salerno costretti ad anticipare di un anno e mezzo le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale. La formula di un progetto civico che assecondi le aspettative della Cittadinanza è la più adeguata a rappresentare l’alternativa, perché aperta alle istanze e alla ricchezza di esperienze plurali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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