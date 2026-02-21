Sant’Antimo controlli sulla raccolta differenziata | sanzionati centro commerciale e noto fast food

Controlli mirati della Polizia Locale di Sant’Antimo nelle attività commerciali del territorio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata. Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati un noto centro commerciale e un fast food di fama internazionale per irregolarità nella gestione dei rifiuti. L’obiettivo dell’operazione è contrastare la pratica del cosiddetto “mischiamo tutto”, un comportamento che danneggia l’intera comunità e penalizza i cittadini che rispettano le regole della differenziata. Secondo quanto emerso dai controlli, le irregolarità riscontrate riguarderebbero il mancato rispetto delle modalità di separazione dei rifiuti previste dal regolamento comunale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Controlli nella movida a Sant’Antimo: in un noto locale riscontrate irregolaritàI Carabinieri di Giugliano, insieme ai colleghi della Tenenza di Sant’Antimo e ai funzionari dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno fatto un blitz in un locale molto frequentato della zona.

Sant’Antimo, controlli a tappeto in città: sanzionato un altro noto locale per irregolaritàLa Polizia Locale di Sant’Antimo ha intensificato i controlli nei locali notturni della città.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blitz a Sant'Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorio; Camorra, l'alleanza dei clan Puca, Ranucci e Verde: 14 arresti per estorsioni e armi; Camorra a Sant’Antimo, blitz con 14 arresti: sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranucci; Alleanza tra clan e cassa comune delle estorsioni: 14 arresti tra Sant’Antimo e Sant’Arpino.

Sant'Antimo, dalla faida all’alleanza: il pizzo per tre clan sul concerto di FinizioSgominato con quattordici arresti il racket dell’alleanza della camorra di Sant’Antimo. Un pizzo imposto in maniera asfissiante dai clan Verde, Puca e Ranucci, ... ilmattino.it

La discoteca non ha l’impianto antincendio, attività sospesa a Sant’AntimoI carabinieri hanno sospeso l'attività di una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di impianto ... fanpage.it

Maxi operazione anticamorra dei Carabinieri a Sant’Antimo, in provincia di Napoli: 14 le persone, gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni e porto illegali di armi, finite in manette. Sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranuc x.com

CAMORRA A SANT'ANTIMO, BLITZ DEI CARABINIERI SGOMINATI I VERTICI DI TRE CLAN, 14 ARRESTI - facebook.com facebook