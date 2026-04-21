Assistenza e rimpatri Va a pieno regime il centro per migranti aperto in Albania

Un centro per migranti aperto in Albania sta operando a pieno regime, con 83 stranieri già rimpatriati nel corso delle prime settimane. Nel frattempo, è pronta una struttura dedicata alla valutazione delle domande d’asilo, ma questa rimane ferma a causa di un'ingiunzione dei giudici. La situazione riguarda sia l’assistenza ai migranti sia le procedure di rimpatrio.

Finora rispediti a casa 83 stranieri. Pronta anche la struttura che dovrebbe valutare le domande d’asilo, bloccata dai giudici. Una collina costeggia il centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Erba, arbusti e rocce. Sotto di essa, un’alta barriera d’acciaio. È il primo anello, quello più esterno, che separa i migranti dal resto del villaggio, una piccola frazione del comune di Lezhë (Alessio), nel nord dell’Albania. Dentro, strade e cancelli che si aprono o chiudono a seconda delle necessità di sicurezza. Un villaggio nel villaggio. Reso necessario dal fatto che l’80% delle persone che è transitato da qui ha compiuto dei reati, spesso molto gravi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Assistenza e rimpatri. Va a pieno regime il centro per migranti aperto in Albania Il centro migranti in Albania Notizie correlate Migranti, mazzata alla sinistra in Europa: sui rimpatri vince il modello Albania. La rabbia di Ilaria SalisMigranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Sì del Parlamento europeo al «modello Albania» per i migranti, esulta Meloni: «Rimpatri più efficaci, vince la linea dell’Italia»In Europa passa la linea dura di Giorgia Meloni sull’immigrazione, mentre si consolida l’alleanza tra popolari e destre europee. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto sicurezza: compensi agli avvocati per rimpatrio volontario assistito; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; No al premio sui rimpatri, avvocatura e magistratura: si cambi il Dl sicurezza; Il governo vuole pagare gli avvocati che riescono a far rimpatriare i migranti. Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza ha trovato una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it Nel decreto Sicurezza c’è un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migrantiSe un avvocato convince il proprio cliente ad accettare il rimpatrio volontario, riceverà un bonus economico: 615 euro, la stessa somma che riceverà ... fanpage.it Oltre l’assistenza, la Caritas si fa “sentinella” e “avvocato dei diritti dei poveri Conclusi a Sacrofano i quattro giorni di lavoro del 45º Convegno nazionale della Caritas diocesana Patrizia Caiffo, L’Osservatore Romano x.com Dalle politiche di assistenza alla (controversa) tassa immobiliare aggiuntiva per non residenti facebook