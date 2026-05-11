A Salerno, un uomo è stato arrestato dopo aver danneggiato cassonetti e un motociclo nel centro cittadino. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, ha anche aggredito due agenti. L’episodio ha causato disagi e si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ha utilizzato un bastone durante il suo comportamento violento. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi che hanno portato all’episodio.

Un arresto nella serata del 7 maggio nel centro di Salerno, dove un uomo in stato di agitazione è stato fermato dopo aver danneggiato cassonetti e un motociclo con un bastone. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre altri reati sono stati contestati a suo carico. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella serata del 7 maggio, una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di un individuo in evidente stato di agitazione nel centro cittadino di Salerno. L’uomo, secondo quanto riferito, stava utilizzando un bastone per danneggiare alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e un motociclo regolarmente parcheggiato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salerno, follia in centro: danneggia moto e cassonetti con un bastone e ferisce due agenti

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