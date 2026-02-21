Follia all’Hotel Mediterraneo | devasta la hall e ferisce gli agenti 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni ha causato danni all’interno dell’Hotel Mediterraneo, rompendo mobili e danneggiando la hall. La sua agitazione ha portato anche a ferire due agenti intervenuti per calmare la situazione. La causa sembra essere un episodio di alterazione psicofisica, che ha reso difficile il suo controllo. La scena si è svolta davanti a numerosi visitatori e personale dell’albergo, che hanno assistito alla scena di grande caos. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto.

Pesaro, 21 febbraio 2026 – Paura all’Hotel Mediterraneo: 29enne in stato confusionale devasta la hall e dà in escandescenze anche in tribunale. E arriva un’ambulanza dentro il palazzo di giustizia. Erano da poco passate le 20,30 di venerdì quando all’ Hotel Mediterraneo è esploso il caos. Addio a Mario Baiocchi, l’anima del “Menga”: quell’aria un po’ british, musica nel sangue e spirito pacifista Vetri rotti e sedie ribaltate: paura tra clienti e dipendenti. Un 29enne, italiano di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti denunce e con problematiche psichiatriche, è entrato nella struttura in evidente stato confusionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

