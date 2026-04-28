L’importanza delle parole, anche quelle non dette ma mimate con il corpo. La cerimonia centrale della "Giornata della solidarietà" 2026 si è aperta con un ballo di "Dynamix Studio Danza" e la partecipazione dell’artista Anna Donati con la sua compagnia. I ragazzi hanno poi srotolato uno striscione in memoria del maggiore Nicola Ciardelli che il 27 aprile di 20 anni fa perse la vita in Iraq. Da allora la sua famiglia ha organizzato, ogni anno, iniziative in città sempre più partecipate rivolte soprattutto ai più giovani. Oltre 6mila gli studenti coinvolti quest’anno in 94 percorsi. "Molti partecipano da quando erano alla scuola dell’infanzia...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 6mila studenti: "L’abbraccio della città a tutti i nostri giovani"

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