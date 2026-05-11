Salerno | Alcol a minori sanzione a supermercato

A Salerno, le autorità hanno multato un supermercato per aver venduto alcol a minori. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato controlli mirati per contrastare il consumo di alcol tra i giovani. Durante un’operazione di verifica, è stata riscontrata la vendita di bevande alcoliche a clienti minorenni, portando alla sanzione amministrativa. L’intervento si inserisce in una serie di controlli finalizzati a limitare il fenomeno.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Contro il dilagante fenomeno di consumo di alcol, anche da parte di ragazzini, a Salerno scendono in campo gli agenti della polizia municipale con controlli speciali. In particolare, nel corso della fine settimana, un intervento riguardato la zona nota come movida. Il personale, diretto dal comandante Rosario Battipaglia ha effettuato diversi accertamenti ad esercizi commerciali al fine di contrastare il dilagante fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni. Nel corso delle verifiche effettuate è stato sanzionato un supermercato del centro città, gestito da personale extracomunitario, che aveva venduto una bottiglia di superalcolico a un minore di 16 anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno: Alcol a minori, sanzione a supermercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Locale senza alcol test per i clienti: scatta la sanzioneE' l'esito di una nuova ispezione a Latina dei carabinieri del Nil e del Nas, per verificare il rispetto della normativa Un altro locale multato nel... Santa Margherita: chiuso un bar per alcol somministrato a minori? Cosa sapere Il Questore di Agrigento chiude per cinque giorni un bar a Santa Margherita di Belice.