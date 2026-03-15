Locale senza alcol test per i clienti | scatta la sanzione

Durante un controllo nel capoluogo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Latina, insieme al personale del Nil e del Nas, hanno multato un locale che non aveva adottato l’obbligo dell’alcol test per i clienti. L’ispezione ha portato alla sanzione, evidenziando la mancanza di questa misura di sicurezza. La verifica si è conclusa con la multa e il rilievo delle irregolarità riscontrate.

E' l'esito di una nuova ispezione a Latina dei carabinieri del Nil e del Nas, per verificare il rispetto della normativa Un altro locale multato nel capoluogo. E' l'esito di un controllo ispettivo operato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina, coadiuvati dal personale del Nil e del Nas. L'accertamento ha riguardato un'attività di intrattenimento e somministrazione di bevande. La verifica all'interno del locale ha consentito ai militari di accertare che l'esercizio aveva omesso di installare e mettere a disposizione della clientela, all'uscita dell'esercizio, l'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, violando così gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rischi legati all'abuso di sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Sequestrati 22 quintali di carne senza etichetta. Scatta la sanzione per il titolareLECCE - I carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato oltre ventidue quintali di carne non conforme in un’azienda di lavorazione del Salento. Come funzionerà il test anti droga e alcol immediato (e senza preavviso) sul posto di lavoroNei prossimi mesi, oltre ai controlli periodici sul posto di lavoro, il dipendente potrà esser controllato, da un medico competente, sull’eventuale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Locale senza alcol test per i clienti... Temi più discussi: Ubriaco al volante semina il panico a Santeramo: schernisce gli agenti e rifiuta l’alcol test; Cura del cuore e limiti all’alcol. L’Ausl fa prevenzione coi cittadini; BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE AD APRILIA, COMPLETATE LE OPERAZIONI DI BONIFICA; Treviso, ventenne trovata con la testa sul volante: positiva all'alcol test. Cellulare alla guida e alcol test: raffica di patenti ritirate nella Bassa BergamascaCon l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico, la Polizia Locale del Distretto «Bassa Bergamasca Orientale» (Dpl-Bbor) ha intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza ... ecodibergamo.it Somministra alcol ai minori, chiuso per quindici giorni locale a LoanoLoano – Serviva drink a tutti, senza controllare la carta di identità. E lì si davano spesso appuntamento giovanissimi, dato che potevano ordinare alcolici senza che venisse verificata la loro età. ilsecoloxix.it Sul posto anche la polizia locale per gestire il traffico facebook La sezione locale del Pd: "Mancanza di progettazione" #Novafeltria #Attualita x.com