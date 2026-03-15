Locale senza alcol test per i clienti | scatta la sanzione

Da latinatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo nel capoluogo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Latina, insieme al personale del Nil e del Nas, hanno multato un locale che non aveva adottato l’obbligo dell’alcol test per i clienti. L’ispezione ha portato alla sanzione, evidenziando la mancanza di questa misura di sicurezza. La verifica si è conclusa con la multa e il rilievo delle irregolarità riscontrate.

E' l'esito di una nuova ispezione a Latina dei carabinieri del Nil e del Nas, per verificare il rispetto della normativa Un altro locale multato nel capoluogo. E' l'esito di un controllo ispettivo operato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina, coadiuvati dal personale del Nil e del Nas. L'accertamento ha riguardato un'attività di intrattenimento e somministrazione di bevande. La verifica all'interno del locale ha consentito ai militari di accertare che l'esercizio aveva omesso di installare e mettere a disposizione della clientela, all'uscita dell'esercizio, l'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, violando così gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rischi legati all'abuso di sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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