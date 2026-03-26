Bombe carta danneggiano locali movida nell’area archeologica di Paestum

Nell’alba di oggi, intorno alle 4:30, due bombe carta sono state lanciate e hanno causato danni a due locali della movida situati nell’area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum. Gli episodi si sono verificati durante le prime ore del mattino e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Non sono stati riportati feriti né altre conseguenze immediate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell ‘area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, all’alba di oggi, intorno alle 4:30. Le deflagrazioni, avvertite chiaramente nella zona, hanno colpito una vineria e un ristorante molto frequentati, causando danni alle strutture e ad alcune attività vicine. I due esercizi, gestiti da una nota famiglia di imprenditori locali, sono stati presi di mira con ordigni rudimentali. Secondo quanto si apprende, un ordigno è stato posizionato davanti all’ingresso del wine bar, mentre un secondo sarebbe stato lanciato nel giardino posteriore del ristorante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bombe carta danneggiano locali movida nell’area archeologica di Paestum Articoli correlati Leggi anche: Opere abusive in area archeologica: sequestrata un’area a Mirabella Eclano Scavi abusivi e tombe romane a rischio: sequestrata area archeologicaIn data 29 gennaio 2026, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha comunicato l’esecuzione di un sequestro preventivo avvenuto... Aggiornamenti e notizie su Bombe carta Argomenti discussi: Fiamme nella notte in un bar | danneggiano il gazebo e poi appiccano il fuoco. Bombe carta danneggiano locali movida nell'area archeologica di PaestumPAESTUM, 26 MAR - Due bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell'area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, all'alba di oggi, intorno alle 4:30. (ANSA) ... ansa.it Capaccio Paestum: bomba carta esplosa vicino ai locali della movida, si indagaPaura, nelle prime ore del mattino, a Capaccio Paestum dove sono esplose due bombe carta. Le esplosioni hanno coinvolto il wine bar Il Calice e ... infocilento.it