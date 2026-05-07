A Eurovision 2026 Sal Da Vinci porta Francesca Tocca sul palco | non cambia la canzone ma la coreografia

Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì. Il cantante cambierà scenografia e coreografia portando sul palco la ballerina Francesca Tocco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: «La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision»Il concerto del 4 marzo in Danimarca è stato dedicato a Lucio Dalla, nel giorno del compleanno del cantautore bolognese.

Panoramica sull’argomento

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