Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della musica napoletana, Sal Da Vinci era già immerso nel mondo dello spettacolo fin da bambino. Nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre Mario Da Vinci, cresce però soprattutto a Napoli, in una famiglia dove teatro, musica e sceneggiate fanno parte della quotidianità. Il suo vero nome è Salvatore Michael Sorrentino e il contatto con il palcoscenico arriva prestissimo. Ancora giovanissimo accompagna il padre negli spettacoli e inizia a esibirsi davanti al pubblico quando molti suoi coetanei frequentano ancora le scuole elementari. Molto prima del successo televisivo e musicale, Sal Da Vinci è stato un bambino attore molto conosciuto nel panorama delle sceneggiate napoletane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci da giovane: le foto e i video da bambino, l'ospitata a Non è la Rai e il successo

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SAL DA VINCI OSPITE A NON È LA RAI NEL 1995 #perte #shorts

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