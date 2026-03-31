Sal Da Vinci ‘snobbato’ da Fedez cosa è successo a Disneyland | l’aneddoto

Durante la registrazione di un episodio di un podcast, un noto cantante napoletano è stato presente come ospite, ma non ha ricevuto l’attenzione attesa da parte del conduttore. L’evento è avvenuto in un parco divertimenti, durante un'intervista trasmessa online, dove si sono verificati momenti di silenzio e di attenzione concentrata su altri aspetti della conversazione. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata in merito.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci 'snobbato' da Fedez. Il cantautore napoletano è stato ospite nella puntata di Pulp podcast, format ideato e condotto da Fedez e Mr.Marra, e tra le altre cose, si è tolto un sassolino dalla scarpa dopo diversi anni. Sal Da Vinci ha ricordato un aneddoto di quando si trovava a Disneyland Paris e ha incontrato Fedez con la sua famiglia, l'ex moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. "In quel momento era da solo e c'era un signore naturalmente che lavorava con te (un bodyguard, ndr). Io volevo avvicinarmi per salutarti e questo non mi ha fatto avvicinare", ha ricordato il cantautore. Fedez, rimasto spiazzato dal racconto, ha chiesto quanti anni fa è avvenuto l'episodio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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