Le foto di Sal Da Vinci con il premio di Sanremo – Il video

Il 1° marzo 2026, durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha ricevuto il premio. Sono state diffuse foto dell'artista con il trofeo tra le mani, accompagnate da un video dell'evento. L'immagine mostra Sal Da Vinci in posa con il riconoscimento, ripresa da un'agenzia di stampa. La notizia è stata pubblicata da Open e diffusa dall'Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 Sal Da Vinci vince il 76esimo festival di Sanremo, le immagini delle foto con il premio Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev