Sal Da Vinci si prepara a salire sul palco dell’Eurovision con un look ricercato, composto da anelli, una spilla e un abito su misura. Il suo abbigliamento ha un valore stimato di circa 25 mila euro. La sua presenza ha suscitato reazioni varie, tra commenti positivi e critiche, mentre l’Italia si appresta a seguire la sua performance.

Tra critiche e apprezzamenti, l’Italia è pronta a vedere l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco dell’Eurovision. La sua Per sempre sì non solo ha vinto Sanremo, ma ha anche conquistato una fetta importante di pubblico internazionale. Un brano divenuto rapidamente virale, così come il personaggio del cantante napoletano. Adorato in varie parti del mondo, attirerà lo sguardo anche per outfit e accessori. Sul palco di Basilea spazio a un look studiato nei minimi dettagli, interamente italiano, dalla giacca ai gioielli. Qualcosa di difficile da replicare, almeno per chi ha un normale stipendio. L’abito sartoriale. La prima cosa che si nota è il suo completo doppiopetto bianco, firmato Angelo Toma.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sal Da Vinci all’Eurovision con anelli, spilla e abito sartoriale: look da 25mila euro

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