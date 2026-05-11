Sagra di San Leonardo - Pradelle di Nogarole Rocca

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 maggio al 2 giugno, Pradelle di Nogarole Rocca ospiterà la tradizionale Festa di San Leonardo. Durante questo periodo, il paese sarà animato da eventi, iniziative e momenti di aggregazione legati alla celebrazione. La festa rappresenta un appuntamento annuale molto atteso, che coinvolge la comunità locale e richiama visitatori dalla zona. La manifestazione si svolge nel centro del paese e comprende diverse attività per tutte le età.

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Torna la Festa di San Leonardo. Dal 22 maggio al 2 giugno, Pradelle si accende con l'evento più atteso della stagione. Cucina Tipica: i piatti tipici della nostra tradizione, cucinati con amore (e quella marcia in più che solo le sagre sanno dare!). Musica e Spettacoli: ogni sera un evento per.🔗 Leggi su Veronasera.it

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