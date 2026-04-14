Santena | parte la stagione dell' asparago e la tradizionale sagra 15-24 maggio 2026 si fa in tre

A Santena è iniziata la stagione dell’asparago, con l’apertura ufficiale della 93ª edizione della Sagra dell’Asparago, che si svolgerà dal 15 al 24 maggio 2026. La manifestazione quest’anno si svolgerà in tre sedi diverse, offrendo un evento più articolato rispetto alle edizioni precedenti. La sagra è stata riconosciuta con il marchio di Qualità dall’Unpli, l’Unione nazionale delle pro loco d’Italia.

È scattato il conto alla rovescia per l’attesissima 93esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, la prima con il marchio di Qualità assegnato dall’Unpli (Unione nazionale delle pro loco d’Italia). Le temperature particolarmente miti degli ultimi giorni hanno favorito i primi germogli e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio.

Ortona: 6 nuove concessioni, dal 15 maggio la stagione balneare parteSulle coste del Chietino, il 15 maggio segnerà l'inizio di una nuova stagione balneare definita da sei nuove concessioni demaniali.

TOSCO Giovanni, “Gianni” (Sgnùra Maria). Partigiano Nato a Santena nel 1922, nel 1940 entra nell’Esercito Italiano in Fanteria, partecipa alla campagna di Russia, dopo l’8 Settembre 1943 aderisce all’appello del Cln, Comitato liberazione nazionale, entra n - facebook.com facebook