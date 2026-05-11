Sabrina Cenciarelli | il debutto tra digitale e radici reatine

Sabrina Cenciarelli ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo, affrontando temi che collegano le origini reatine e il mondo digitale. L’autrice sarà presente a un evento pubblico per discutere del suo libro e condividere l’esperienza del suo debutto letterario. La presentazione si terrà in una location cittadina, dove i lettori potranno incontrarla e approfondire i dettagli della sua opera.

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? Punti chiave Come può un'estate stravolgere completamente la vita di Viola?. Dove si incontrerà l'autrice per parlare del suo romanzo?. Perché il territorio reatino è fondamentale per questa storia?. Come può il digitale connettere i lettori ai luoghi reali?.? In Breve Diretta streaming su Facebook prevista per il 21 maggio alle ore 18:30.. Presentazione digitale condotta nell'ambiente fisico che ha ispirato la scrittura del libro.. Prossime settimane dedicate all'organizzazione di un incontro dal vivo nel territorio di Rieti.. Romanzo disponibile per l'acquisto tramite i vari store digitali.. Sabrina Cenciarelli pubblica il romanzo Il ricordo di un’estate, una narrazione che esplora il tema del ritorno alle proprie radici attraverso la figura della protagonista Viola, già disponibile per l’acquisto sugli store digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabrina Cenciarelli: il debutto tra digitale e radici reatine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serena Rossi al TAM: il debutto teatrale tra musica e radici napoletaneSerena Rossi porterà il suo debutto teatrale, intitolato SereNata a Napoli, sul palcoscenico del TAM Teatro Arcimboldi di Milano giovedì 16 aprile... Coachella 2026: Sabrina Carpenter e il debutto storico di Karol GIl Coachella 2026 si prepara ad accogliere una programmazione che segna un punto di svolta per il festival, con esibizioni che spaziano dal pop...