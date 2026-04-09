Serena Rossi si prepara al suo debutto teatrale con lo spettacolo intitolato SereNata, che si terrà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano giovedì 16 aprile 2026 alle 21. L’evento unisce musica e radici napoletane, rappresentando la prima esperienza teatrale dell’attrice e cantante. La serata vedrà Rossi sul palco, accompagnata da musicisti, in un percorso che unisce elementi della tradizione partenopea con momenti di teatro.

Serena Rossi porterà il suo debutto teatrale, intitolato SereNata a Napoli, sul palcoscenico del TAM Teatro Arcimboldi di Milano giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21.00. L’evento, che nasce da un’idea dell’artista stessa, rappresenta un viaggio narrativo e musicale tra i ricordi d’infanzia e le radici della città partenopea. Musica e narrazione: il cuore pulsante dello spettacolo. Il progetto scenico, definito come un notturno composto da parole e note, vede Serena Rossi protagonista di un racconto che fonde la dimensione musicale con quella del racconto orale. La struttura dello show è concepita in modo organico: una melodia può dare il via a un episodio specifico, il quale rimanda a un brano successivo, fino ad arrivare a una ninna nanna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serena Rossi al TAM: il debutto teatrale tra musica e radici napoletane

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