Il Coachella 2026 si avvicina con una programmazione che include artisti di diversi generi, dal pop internazionale al rock sperimentale. L’evento si svolgerà dal 10 aprile e sarà trasmesso in streaming su sette canali dedicati. Tra le esibizioni più attese ci sono il debutto storico di una cantante femminile e la partecipazione di un’artista latinoamericana, entrambi per la prima volta al festival.

Il Coachella 2026 si prepara ad accogliere una programmazione che segna un punto di svolta per il festival, con esibizioni che spaziano dal pop globale al rock sperimentale, trasmesse in streaming su sette canali dedicati da venerdì 10 aprile. Tra le grandi attese spiccano i debutti come headliner di Sabrina Carpenter e Justin Bieber, oltre alla partecipazione storica di Karol G, prima artista latina a ricoprire questo ruolo di primo piano. Per gli spettatori italiani, la diretta seguirà i vari palchi — Main Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora e Quasar — con appuntamenti che inizieranno venerdì ma che, a causa del fuso orario, cadranno prevalentemente nel weekend di sabato e domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coachella 2026: Sabrina Carpenter e il debutto storico di Karol G

Grammy Awards 2026: Sabrina Carpenter è la prima performer ufficialeSabrina Carpenter è la prima artista annunciata come performer per i Grammy Awards 2026, che andranno in onda in diretta dalla Crypto.

Le lunette perlate di Sabrina Carpenter e le altre manicure più belle delle star viste ai Grammy 2026Proprio come hanno dimostrato le protaogniste dell'evento losangelino, che hanno mostrato a favor di camera i risultati creativi dei più celebri nail...

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Svelata la line up del Coachella 2026: tra gli headliner Sabrina Carpenter e Justin BieberDopo i tantissimi rumours degli ultimi giorni, è stata annunciata (con larghissimo anticipo) la line-up del Coachella 2026 che vedrà tra i protagonisti, Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G. metropolitanmagazine.it

Dai set di Sabrina Carpenter e Justin Bieber a chiusura serata fino ai consigli pratici per vivere (o seguire da casa) l’evento: ti aiutiamo noi! - facebook.com facebook

Sette ragazzi e una dozzina di furti a centinaia di abiti e accessori, appartenuti alle star. L'ultimo video House Tour, di Sabrina Carpenter, fa ripensare al chiacchierato caso di cronaca di Los Angeles x.com