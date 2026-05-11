S-cècc dagli studenti universitari una giornata di sport nel cuore di Bergamo

Gli studenti universitari di Bergamo hanno partecipato a una giornata dedicata allo sport organizzata nel centro della città. L’evento è stato promosso da giovani locali ed è rivolto principalmente agli studenti, anche se ha coinvolto altri partecipanti. La manifestazione si è svolta in diverse aree del centro cittadino, offrendo attività sportive e momenti di aggregazione. L'iniziativa, chiamata “s-cècc”, ha avuto come obiettivo principale il coinvolgimento della comunità studentesca.

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