S-cècc dagli studenti universitari una giornata di sport nel cuore di Bergamo

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti universitari di Bergamo hanno partecipato a una giornata dedicata allo sport organizzata nel centro della città. L’evento è stato promosso da giovani locali ed è rivolto principalmente agli studenti, anche se ha coinvolto altri partecipanti. La manifestazione si è svolta in diverse aree del centro cittadino, offrendo attività sportive e momenti di aggregazione. L'iniziativa, chiamata “s-cècc”, ha avuto come obiettivo principale il coinvolgimento della comunità studentesca.

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Bergamo. Un evento organizzato da giovani bergamaschi per giovani bergamaschi, dagli s-cècc per gli s-cècc, ma non solo. Nella giornata di venerdì 22 maggio, sport e divertimento animeranno il Sentierone, per l’iniziativa S-cècc – Student Challenge Eccetera, ideata dagli studenti del Corso di perfezionamento dell’Università di Bergamo Sportour e realizzata in collaborazione con Confindustria Bergamo, Servizi Confindustria Bergamo, Fassi Gru Spa, Cus Bergamo, con il supporto di Map Comunicazione e il patrocinio del Comune di Bergamo.  Rivolta principalmente agli studenti delle scuole superiori, con la volontà di creare sinergia tra scuole diverse; accoglie volentieri anche studenti universitari, imprese del territorio e cittadini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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