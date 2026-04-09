Green Fondo Paolo Bettini 2026 | una festa di sport e territorio nel cuore caldo della Toscana

Nel paesaggio dell’Alta Val di Cecina, tra soffioni, lagoni e fumarole, si svolge il Green Fondo Paolo Bettini 2026. La manifestazione, oltre a essere una corsa ciclistica, coinvolge il territorio e si svolge in un ambiente naturale caratterizzato da sorgenti geotermiche. L’evento si ripete ogni anno, attirando partecipanti e pubblico in una cornice che unisce sport e natura. La corsa si svolge in un’area conosciuta per le sue peculiarità geotermiche.

Nel suggestivo scenario dell’Alta Val di Cecina, tra soffioni geotermici, lagoni e fumarole, la manifestazione si presenta ancora una volta come qualcosa di più di una semplice gara ciclistica. È un’esperienza che unisce sport, paesaggio e identità, capace di raccontare l’anima più autentica di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Amico Bio, una storia green nel cuore della Campania FelixAmico Bio è una cooperativa agricola nata circa 30 anni fa da un gruppo di agricoltori che decidono di unirsi per valorizzare le loro coltivazioni,... Il Caso di Paolo Mendico: Una Ferita Aperta nel Cuore della SocietàUna lettera che diventa specchio: la storia di Paolo Mendico non chiede pietà, chiede responsabilità. Si parla di: Toscana - Il 12 aprile la Green Fondo Paolo Bettini apre il Campionato toscano Uisp di cicloturismo. Ciclismo: In 300 alla Green Fondo Paolo Bettini - La GeotermiaPomarance, 28 settembre 2025 - Si è chiusa con un grande successo di partecipazione la 27^ Green Fondo Paolo Bettini – La Geotermia, che nel fine settimana ha riunito quasi 300 ciclisti provenienti da ... lanazione.it Green Fondo della Geotermia. Pedalando con Paolo BettiniLa GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia ritorna alle proprie radici. L’edizione 2026 si terrà domenica 12 aprile e segnerà un importante cambio di data, con il ritorno allo storico periodo ... lanazione.it