Una forte nevicata ha investito la città di Noyabrsk, in Russia, causando il seppellimento di numerose automobili sotto metri di neve. Le strade sono rimaste bloccate e le operazioni di sgombero sono state complicate dal volume di neve accumulato. I residenti hanno dovuto usare le mani per liberare le auto, mentre le infrastrutture locali sembrano aver avuto difficoltà a gestire l’emergenza. La città si trova ora a fronteggiare il caos causato dalla tempesta.

? Domande chiave Come hanno fatto i residenti a liberare le auto con le mani?. Perché le infrastrutture locali non riescono a gestire questa nevicata?. Chi sono i cittadini rimasti intrappolati nelle abitazioni o nei veicoli?. Come sta cambiando la frequenza di queste tempeste nella regione?.? In Breve 31 centimetri di neve accumulati in sole 12 ore nel distretto Yamalo-Nenets.. Precipitazioni di 39 mm hanno causato il blocco totale della viabilità urbana.. Cittadini impegnati nello sgombero manuale di veicoli sepolti nelle zone residenziali.. Aumento della frequenza di tempeste intense nel contesto climatico della regione.. Noyabrsk, nell’area del distretto autonomo di Yamalo-Nenets, subisce una paralisi totale dopo che una tempesta di neve ha depositato 31 centimetri di manto bianco in sole 12 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia, tempesta di neve travolge Noyabrsk: auto sepolte e caos totale

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Una tempesta di neve sta arrivando in Italia. Ecco dove e quando

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