Travolge quattro auto e scappa nel buio | caos a Cereda

Un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo e ha travolto quattro auto in sosta nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, in via Valsecchi a Lecco, all'inizio della frazione di Cereda. L'episodio ha lasciato i proprietari delle vetture coinvolte a fare i conti con danni significativi. Secondo quanto ricostruito, il conducente — per cause ancora da accertare — ha tamponato in successione quattro automobili che si trovavano parcheggiate lungo via Valsecchi. L'impatto ha coinvolto sia la fiancata che la parte anteriore di alcuni veicoli. Tra i mezzi danneggiati figurano un SUV di colore grigio e una Skoda Octavia, oltre a due auto rosse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In auto a tutta velocità travolge due uomini e scappa: il video dell'incidenteDue uomini che camminano tranquillamente sul ciglio sulla strada, poi l'arrivo di un'auto, lanciata a tutta velocità per le vie di Verolavecchia...

Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caosUn incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale dopo lo svincolo Statale 24 a Collegno, in direzione...

Travolge e uccide un uomo nel Veronese: «L'auto gli è passata più volte sopra». Poi un'altra aggressione(LaPresse) Lo ha investito quattro volte e poi, arrivato a una rotonda, è prima andato a schiantarsi contro un'auto per poi aggredire il conducente. È quanto, in estrema ... ilmattino.it

