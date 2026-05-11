Russia forti nevicate in Siberia | isolata la città di Khanty-Mansiysk

In Siberia occidentale, la città di Khanty-Mansiysk si trova in condizioni di isolamento a causa di una tempesta di neve improvvisa e intensa che ha coinvolto la regione durante la primavera. Le forti nevicate hanno impedito i collegamenti e le comunicazioni con le aree circostanti, lasciando la città praticamente isolata. La tempesta ha interessato una vasta zona della Siberia, provocando disagi e prevedendo interventi di emergenza.

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La città di Khanty-Mansiysk, nella Siberia occidentale, nel nord della Russia, è rimasta quasi isolata dopo che un’improvvisa e violenta tempesta di neve ha colpito la regione in piena primavera. Le condizioni meteo hanno iniziato a peggiorare sabato 9 maggio, con forti piogge, venti e un brusco calo delle temperature. Domenica mattina, la città è stata colpita da una violenta bufera di neve e da venti di forza uragano, che hanno riportato nella regione condizioni climatiche invernali. Per prevenire incidenti causati da una visibilità quasi nulla, le autorità hanno imposto restrizioni al traffico per quasi tutta la giornata di domenica a tutti i tipi di veicoli sull’autostrada regionale Yugra, l’unica strada principale che collega diverse grandi città della Russia settentrionale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, forti nevicate in Siberia: isolata la città di Khanty-Mansiysk ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Heavy snowstorm disrupts transport in northern Russian City of Khanty-Mansiysk Notizie correlate Maxi nevicate di marzo a Varese: maltempo in Lombardia tra neve e forti pioggeVarese, 15 marzo 2026 – Il maltempo (annunciato negli scorsi giorni) ha colpito la Lombardia, in particolare in provincia di Varese. Albano canta in Siberia: “In Russia mi amano. Io putiniano? Ho ospitato una famiglia ucraina”Nuove polemiche su Albano Carrisi, volato in Russia per alcuni concerti, confermandosi uno degli artisti stranieri più amati a Mosca dal 1984.