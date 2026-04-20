Albano canta in Siberia | In Russia mi amano Io putiniano? Ho ospitato una famiglia ucraina
Un artista italiano ha svolto alcuni concerti in Russia, mantenendo una presenza nel paese dal 1984. Durante il suo soggiorno, ha dichiarato che in Russia riceve molta affetto e ha affermato di aver ospitato una famiglia ucraina. La sua visita ha suscitato nuove discussioni tra coloro che seguono la sua attività e le sue affermazioni.
Nuove polemiche su Albano Carrisi, volato in Russia per alcuni concerti, confermandosi uno degli artisti stranieri più amati a Mosca dal 1984. Il cantante pugliese ha ripercorso i suoi più grandi successi, tra cui “Felicità” e “Nostalgia Canaglia”, esibendosi davanti a cinquemila persone prima di partire per un tour in Siberia. Il tour transiberiano da Mosca a Vladivostock. “Io vado dove mi vogliono. – si è difeso Al Bano col Corriere della Sera – Ma quattro anni fa ho ospitato a casa mia una famiglia di profughi ucraini. Per mestiere, per mentalità, sono super partes, sono anti-guerra, sono un pacifista nato e un messaggero di pace”. “Fin dal primo giorno che sono venuto in Russia, nel 1984, ho sentito un amore strepitoso – dice Albano – ma secondo me per l’Italia perché in qualche modo rappresento l’Italia qua a Mosca”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Mara Maionchi: “Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo, mi faceva girare le balle. La morte? Mi dispiace che finisca questa vita. Ho perdonato il tradimento, non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento”Senza peli sulla lingua, diretta, sincera, simpatica e a 84 anni con una lucidità invidiabile.