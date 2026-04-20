Un artista italiano ha svolto alcuni concerti in Russia, mantenendo una presenza nel paese dal 1984. Durante il suo soggiorno, ha dichiarato che in Russia riceve molta affetto e ha affermato di aver ospitato una famiglia ucraina. La sua visita ha suscitato nuove discussioni tra coloro che seguono la sua attività e le sue affermazioni.

Nuove polemiche su Albano Carrisi, volato in Russia per alcuni concerti, confermandosi uno degli artisti stranieri più amati a Mosca dal 1984. Il cantante pugliese ha ripercorso i suoi più grandi successi, tra cui “Felicità” e “Nostalgia Canaglia”, esibendosi davanti a cinquemila persone prima di partire per un tour in Siberia. Il tour transiberiano da Mosca a Vladivostock. “Io vado dove mi vogliono. – si è difeso Al Bano col Corriere della Sera – Ma quattro anni fa ho ospitato a casa mia una famiglia di profughi ucraini. Per mestiere, per mentalità, sono super partes, sono anti-guerra, sono un pacifista nato e un messaggero di pace”. “Fin dal primo giorno che sono venuto in Russia, nel 1984, ho sentito un amore strepitoso – dice Albano – ma secondo me per l’Italia perché in qualche modo rappresento l’Italia qua a Mosca”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albano canta in Siberia: “In Russia mi amano. Io putiniano? Ho ospitato una famiglia ucraina”

Notizie correlate

Leggi anche: “Dopo la separazione con il papà di Sayf ho avuto un cancro al seno. Lui mi ha chiesto: mamma, morirai? Io gli ho detto moriamo tutti, ma hai una famiglia”: lo rivela Samia

Mara Maionchi: “Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo, mi faceva girare le balle. La morte? Mi dispiace che finisca questa vita. Ho perdonato il tradimento, non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento”Senza peli sulla lingua, diretta, sincera, simpatica e a 84 anni con una lucidità invidiabile.