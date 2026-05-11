Rugby a sette l’Italia esordisce con un secondo posto al Corsica Seven
L’Italia Rugby Seven ha iniziato la stagione internazionale ottenendo un secondo posto al Corsica Seven, torneo di livello elevato. La squadra azzurra ha superato diverse avversarie nel corso della competizione, arrivando in finale. La finale si è conclusa con la sconfitta contro i francesi del BaBaas 7, la selezione nazionale transalpina di rugby a sette.
L’Italia Rugby Seven apre la stagione internazionale con un prestigioso secondo posto al Corsica Seven, torneo di alto livello tecnico che ha visto gli azzurri arrendersi soltanto in finale contro i francesi del BaBaas 7, selezione di fatto coincidente con la nazionale transalpina di rugby a sette. Un debutto positivo per la squadra italiana, che ha mostrato qualità e solidità nel corso dell’intero weekend. Nel cammino verso la finale, l’Italia ha superato in successione la Corsica per 26-19, le Mauritius per 24-19 e gli Euskarians per 27-17, centrando così l’accesso all’atto conclusivo del torneo. In finale gli azzurri hanno ceduto 49-12 contro una formazione francese già molto avanti nella preparazione internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it
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