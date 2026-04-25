La partita tra Italia e Scozia, valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, si è conclusa con una vittoria dell’Italia per 41-14. Durante l’incontro sono state segnate sette mete, contribuendo al punteggio finale. La cronaca in diretta si è conclusa poco dopo le 19.45, con i commentatori che hanno ringraziato i lettori per aver seguito la partita. La gara si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra le due squadre.

19.45 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 19.35 Bellissima prestazione delle ragazze di Fabio Rosselli, che dopo le sconfitte con Francia e Irlanda hanno disputato un bellissimo match, contornato ben sette mete. Primo tempo letteralmente dominato dall’Italia, con 29 punti contro lo zero scozzese. Nel secondo tempo la partita poteva complicarsi sia per la reazione delle avversarie sia per la doppia espulsione, ma le nostre hanno tenuto benissimo, addirittura marcando una meta in tredici. Questa vittoria, arrivata con il punteggio di 41-14, è la prima dell’Italia in questa edizione del Sei Nazioni, che porta l’Italia a quota 5 punti in classifica (e in quarta piazza), superando proprio la Scozia ferma a 4 al quinto posto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria azzurra con sette mete a referto

Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

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