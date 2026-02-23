rugby quarto circolo successo interno per i sanniti e secondo posto confermato

Il Rugby Quarto Circolo ha vinto una partita decisiva che ha confermato il secondo posto in classifica. La causa è stata la buona forma della squadra, che ha saputo sfruttare le occasioni per segnare punti importanti. I giovani Under 14 e la squadra seniores hanno dimostrato impegno e coordinazione, portando a casa una vittoria significativa nel secondo fine settimana di gennaio. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel secondo weekend di gennaio, in casa Rugby Quarto Circolo, sono scese in campo la formazione giovanile Under 14 e la formazione Seniores. La Under 14 La Seniores sul campo cittadino di via Compagna, ha incontrato il Rugby Cosenza. L’Incontro è terminato con il punteggio di 52 a 20 per i gialloblu Sanniti. Il risultato dell’incontro non è mai stato davvero in discussione se non quando i sanniti hanno commesso degli errori difensivi dei quali i cosentini hanno approfittato. Va detto, a tal proposito, che i cosentini hanno davvero lottato sino all’ultimo secondo di gioco dando prova di carattere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Rugby Quarto Circolo, chiuso il girone di andata al secondo posto

Under 14 e Seniores in campo: weekend positivo per il Rugby Quarto Circolo

