Secondo fonti non ufficiali, Rudy Zerbi avrebbe celebrato un matrimonio segreto con la compagna Grace Raccah, di 22 anni più giovane. La coppia non avrebbe reso pubblica la cerimonia, che sarebbe avvenuta in privato. La notizia circola da alcune settimane senza conferme ufficiali, e i dettagli sulla data e il luogo restano sconosciuti. Zerbi e Raccah non hanno commentato quanto riportato.

Rudy Zerbi si sarebbe sposato in gran segreto con la sua compagna Grace Raccah, di 22 anni più giovane. A rivelare la notizia è Gabriele Parpiglia. «Il matrimonio è stato celebrato domenica 10 maggio alle porte di Roma con rito ebraico per rispettare le origini della moglie – si legge nella rubrica di Parpiglia – Rudy Zerbi in un elegantissimo abito blu ha sposato la giovane compagna Grace Raccah, con cui da tre anni ha ritrovato equilibrio e serenità. La donna è figlia di Daniele Raccah, noto imprenditore nel settore dell’abbigliamento, nonché co-fondatore del marchio Dan John. Tra i due ci sono 22 anni di differenza». Negli ultimi tempi...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rudy Zerbi si sarebbe sposato in gran segreto con la giovane e ricca moglie Grace Raccah

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