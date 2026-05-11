Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto Chi è la moglie Grace Raccah ereditiera 22 anni più giovane

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudy Zerbi, noto insegnante di canto e produttore discografico, avrebbe celebrato un matrimonio a Roma. La cerimonia sarebbe avvenuta in forma privata, senza comunicazioni ufficiali, e secondo quanto riferito si sarebbe svolta con rito ebraico. La sposa sarebbe Grace Raccah, una giovane donna di 22 anni più giovane di lui. La coppia avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo sull’evento.

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Rudy Zerbi, insegnante di canto della scuola di Amici, sarebbe convolato a nozze. In gran segreto e senza nessun annuncio ufficiale, mantenendo il massimo riserbo, il produttore discografico avrebbe sposato a Roma, con un rito ebraico, la sua giovane compagna, Grace Raccah. A rivelare la notizia.🔗 Leggi su Today.it

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