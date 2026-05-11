Domenica 10 maggio si è svolto un matrimonio tra un noto produttore discografico e la sua compagna, una donna di 22 anni più giovane. La cerimonia si è tenuta in forma privata nei pressi di Roma. La notizia, inizialmente rimasta poco nota, è poi diventata di dominio pubblico nel giro di poche ore, con dettagli che sono stati condivisi sui social e sui media.

Una notizia che è arrivata in sordina, poi rimbalzata ovunque nel giro di poche ore. È il caso del matrimonio di Rudy Zerbi, che domenica 10 maggio avrebbe detto “sì” alla sua compagna Grace Raccah in una cerimonia privata alle porte di Roma. Niente copertine annunciate ma una scelta vissuta con la stessa discrezione che ha caratterizzato la sua vita privata per anni. Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica social Rubrichissima ha condiviso le foto delle nozze, raccontando i dettagli della cerimonia. Rito ebraico, per rispettare le radici di lei. Zerbi in abito blu, impeccabile senza sembrare rigido, e Grace accanto bellissima e, soprattutto, finalmente ufficiale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rudy Zerbi si è sposato, chi è la moglie Grace Raccah di 22 anni più giovane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto. Chi è la moglie Grace Raccah (ereditiera 22 anni più giovane)Rudy Zerbi, insegnante di canto della scuola di Amici, sarebbe convolato a nozze.

Rudy Zerbi si è sposato (in gran segreto): chi è la moglie Grace RaccahRudy Zerbi si è sposato in segreto a Roma con la fidanzata Grace Raccah, con un rito ebraico.

Argomenti più discussi: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: E dire che una volta eravamo tanto Amici; Rudy Zerbi festeggia lo scudetto dell'Inter insieme ai figli; Serale di Amici, pagelle del 2 maggio: Rudy Zerbi esagera (0), Maria ai confini della realtà (10), Angie monumentale (9); Amici 25, Rudy Zerbi confessa: Le frecciatine tra me e Anna Pettinelli? Tutte vere.

Nessuno mi toglierà mai dalla testa che la Celentano e Rudy Zerbi si mettano d’accordo con la giuria e la produzione perché non è possibile #amici25 x.com

[Orsborn] Spurs segnalano Carter Bryant come in dubbio per lunedì sera a causa di una distorsione al piede destro. reddit