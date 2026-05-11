Rudy Zerbi, noto professore di canto e produttore discografico, ha sposato la sua compagna Grace Raccah, di 35 anni, in una cerimonia tenuta in segreto vicino a Roma. La ragazza è figlia di un imprenditore di rilievo. La cerimonia si è svolta lontano dai riflettori e senza pubblicità, rispettando la riservatezza dei protagonisti. Zerbi e Raccah sono insieme da diverso tempo e hanno deciso di sposarsi in privato.

Nozze segrete e lontane dai riflettori per Rudy Zerbi. Il celebre professore di canto di “Amici”, produttore discografico e volto storico della televisione italiana ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia celebrata nel massimo riserbo alle porte di Roma. La notizia è emersa soltanto nelle ore successive grazie alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica social “Rubrichissima”, dove sono apparse anche alcune immagini del matrimonio. Nelle foto si vede Zerbi con un elegante abito blu, mentre la sposa indossa un raffinato vestito bianco in pizzo completato da un lungo velo. La coppia, insieme da circa tre anni, avrebbe scelto il rito ebraico e una location intima, lontana dal clamore mediatico, per pronunciare il fatidico sì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rudy Zerbi si è sposato: chi è la moglie Grace Raccah, 35 anni, figlia di un noto imprenditore

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