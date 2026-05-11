Domenica 10 maggio, Rudy Zerbi si è sposato con Grace Raccah, una donna di 35 anni. Zerbi, noto come ex produttore discografico, conduttore radiofonico e professore in un talent show televisivo, ha festeggiato il matrimonio inaspettato con la compagna. Grace Raccah è figlia di un imprenditore di rilievo nel settore della moda. L’unione è avvenuta in modo improvviso e senza annunci ufficiali prima della cerimonia.

Nozze a sorpresa per Rudy Zerbi. L’ex produttore discografico, conduttore radiofonico e professore del talent show “ Amici ” ha sposato domenica 10 maggio la compagna Grace Raccah. “Grazie a lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco. Sono innamorato di Grace, è più giovane di me ma è matura. È nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono molto fortunato”, aveva dichiarato a fine marzo a “ Verissimo ” parlando per la prima volta con Silvia Toffanin della compagna a cui è legato da tre anni. Zerbi aveva sottolineato l’importante differenza d’età, di ben 22 anni: Grace, figlia di Daniele Raccah, fondatore del brand di moda Dan John, ha 35 anni mentre Rudy sulla carta d’identità indica 57 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nozze a sorpresa per Rudy Zerbi: chi è Grace Raccah, 35 anni e figlia di un importante imprenditore della moda

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