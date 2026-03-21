Rudy Zerbi e la giovane Grace Raccah sono stati visti insieme da circa due anni, ma lei mantiene un basso profilo e poche notizie sulla sua vita. Grace Raccah è nota per essere una donna molto riservata e ricca, mentre Zerbi è un noto produttore musicale e giudice di talent show. Le sue precedenti relazioni non sono pubblicamente note o confermate.

Rudy Zerbi e la giovane Grace Raccah pare stiano insieme da un paio di anni, ma trattandosi di una donna molto riservata su di lei non si hanno molte informazioni. Ciò che sappiamo di lei è che è molto più giovane di Rudy (dovrebbe avere circa 22 anni in meno ) e che è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John, una delle principali realtà italiane nel settore con un fatturato previsto di circa 130 milioni di euro nel 2024. Tutte le altre informazioni sono attualmente off limits, così come l’andamento della loro stessa relazione. Prima di conoscere Grace, però, Rudy Zerbi ha avuto altre storie importanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la giovane e ricca fidanzata di Rudy Zerbi, Grace Raccah (e chi sono le sue ex)

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