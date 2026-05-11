Rudy Zerbi e Grace Raccah sposi | tutti i dettagli del matrimonio segreto del prof di Amici

Rudy Zerbi, noto come insegnante e discografico, ha sposato Grace Raccah in una cerimonia privata con rito ebraico vicino a Roma. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in modo riservato, senza partecipazione di pubblico o dettagli pubblicati ufficialmente. La notizia è stata diffusa attraverso alcune fonti, confermando l’unione tra i due.

Il discografico e volto storico di Amici Rudy Zerbi ha detto sì a Grace Raccah con una cerimonia riservata con rito ebraico alle porte di Roma. Ecco cosa sappiamo. Rudy Zerbi si è sposato. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, confermata da fonti giornalistiche e da alcune foto circolate in rete che ritraggono il discografico nel giorno delle sue nozze. Il protagonista indiscusso di Amici di Maria De Filippi ha scelto la massima riservatezza per uno dei momenti più importanti della sua vita privata, unendosi in matrimonio con Grace Raccah con un rito ebraico celebrato alle porte di Roma. Un matrimonio blindato: nessuna indiscrezione fino all’ultimo.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Rudy Zerbi Sposo: rito ebraico per Grace Raccah, tra cronaca e retroscena reddit

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