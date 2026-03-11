Le regine del bombo comune orientale sono in grado di rimanere sott’acqua per più di sette giorni, una durata sorprendente che supera le aspettative. Durante questo periodo, estraggono ossigeno dall’ambiente acquatico per sopravvivere, dimostrando una capacità unica tra gli insetti. Questa loro abilità permette loro di affrontare situazioni di inondazione o di trovare nuovi siti di nidificazione senza rischiare la vita.

Le regine del bombo comune orientale ( Bombus impatiens ) possiedono la straordinaria capacità di sopravvivere sott’acqua per oltre una settimana estraendo ossigeno dall’ambiente liquido. Una ricerca condotta dall’Università di Ottawa ha svelato che questi insetti utilizzano una combinazione di respirazione subacquea, metabolismo anaerobico e una drastica riduzione delle funzioni vitali. Questa dote genetica permette alle fondatrici delle colonie di superare alluvioni improvvise all’interno dei loro nidi sotterranei senza annegare. La comunità scientifica era rimasta sbalordita già nel 2024, quando alcuni esperimenti avevano dimostrato che circa il 90% delle regine di bombo riusciva a riemergere incolume dopo sette giorni di immersione totale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le regine dei bombi fanno qualcosa di impossibile: restano sott’acqua per una settimana (ecco perché)

