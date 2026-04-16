Trovata la carcassa di un orso impossibile capire le cause della morte | ecco perché Ma c' è un' ipotesi

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, è stata trovata la carcassa di un orso, ma non è stato possibile stabilire le cause della morte. L’evento risalirebbe a diversi mesi fa, come confermato dalla Provincia. La scoperta ha generato attenzione, anche se al momento non sono noti dettagli ulteriori sulle circostanze del decesso. La carcassa è stata rinvenuta in una zona remota, senza segni evidenti di combattimento o traumi.

La notizia ha iniziato a circolare nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, ma alla luce dei fatti è evidente che l’accaduto sia avvenuto mesi fa; la conferma, in questo senso, l’ha data anche la Provincia. Parliamo del ritrovamento avvenuto nella mattinata di ieri di un orso in Val Marcia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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