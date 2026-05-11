Rubavano soldi promettendo di rivelare messaggi e chiamate private | 28 app nascondevano la truffa CallPhantom

Una società di cybersicurezza ha scoperto una rete composta da 28 applicazioni per Android che facevano parte del sistema ribattezzato "CallPhantom". Le app promettevano di mostrare l'archivio messaggi e chiamare di qualsiasi numero telefonico, ma dopo il pagamento gli utenti ottenevano solo una lista di numeri inventati.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Truffa CallPhantom: 7 milioni di utenti ingannati da app fake su Android? Punti chiave Come hanno fatto 28 app fake a superare i filtri di Google? Cosa accade tecnicamente quando si inserisce il numero di un bersaglio?...

YouTube lancia le chat private in Italia: come funzionano i messaggi segreti nell’appDa marzo 2026, YouTube ha esteso la funzione di messaggistica diretta a un nuovo gruppo di Paesi europei, includendo finalmente anche l’Italia.