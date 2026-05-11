Rubavano soldi promettendo di rivelare messaggi e chiamate private | 28 app nascondevano la truffa CallPhantom

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una società di cybersicurezza ha scoperto una rete composta da 28 applicazioni per Android che facevano parte del sistema ribattezzato "CallPhantom". Le app promettevano di mostrare l'archivio messaggi e chiamare di qualsiasi numero telefonico, ma dopo il pagamento gli utenti ottenevano solo una lista di numeri inventati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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