Rubavano soldi promettendo di rivelare messaggi e chiamate private | 28 app nascondevano la truffa CallPhantom
Una società di cybersicurezza ha scoperto una rete composta da 28 applicazioni per Android che facevano parte del sistema ribattezzato "CallPhantom". Le app promettevano di mostrare l'archivio messaggi e chiamare di qualsiasi numero telefonico, ma dopo il pagamento gli utenti ottenevano solo una lista di numeri inventati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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